ESCÂNDALO

Kim Soo-hyun processa família de Kim Sae-ron por R$ 48 milhões após boatos sobre suicídio da atriz

Ator sul-coreano abre processo milionário por difamação e rompe silêncio em meio à crise que ameaça falência de sua agência

Heider Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2025 às 12:06

Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron Crédito: Reprodução

O ator sul-coreano Kim Soo-hyun decidiu levar à Justiça os responsáveis por espalharem acusações que o apontam como causador indireto da morte da atriz Kim Sae-ron, que morreu há quase dois meses. Em meio à pressão pública e perdas milionárias com o cancelamento de contratos, o astro entrou com ações cíveis e criminais contra a família da atriz e o canal do YouTube Garo Sero Research Institute, responsável por divulgar as acusações. >

A indenização pedida por Soo-hyun por danos morais e difamação gira em torno de 12 bilhões de wons — aproximadamente R$ 48 milhões. O valor é 1614% maior do que a dívida atribuída a Sae-ron com a agência fundada pelo ator, estimada em 700 milhões de wons (cerca de R$ 2,8 milhões). Familiares da atriz alegam que ela foi pressionada a pagar a quantia em um curto prazo, o que teria contribuído para sua decisão de tirar a própria vida.>

Soo-hyun, protagonista do dorama Rainha de Lágrimas, nega qualquer envolvimento com a tragédia. Em uma coletiva de imprensa no dia 31 de março, ele se defendeu publicamente: “Eu não namorei a falecida quando ela era menor de idade. Também não é verdade que ela tomou uma decisão trágica por minha causa ou por pressão da minha agência sobre suas dívidas. Nosso relacionamento foi como qualquer outro. Nos conhecemos, tivemos bons sentimentos um pelo outro e, com o tempo, terminamos”, explicou o ator.>

A situação vai além da disputa judicial. A Gold Medalist, agência criada por Soo-hyun, enfrenta uma crise sem precedentes e pode entrar em colapso. Segundo o site Newsen, a empresa perdeu todos os cerca de 20 contratos publicitários do ator, comprometendo gravemente suas finanças. “Ouvi dizer que a Gold Medal precisava pagar cerca de 6 bilhões de wons em danos antes da coletiva de imprensa”, afirmou uma fonte do setor financeiro sul-coreano à publicação.>