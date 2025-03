ESCÂNDALO COREANO

Kim Soo-hyun perde contrato com grife de luxo após polêmica sobre suposto envolvimento na morte de Kim Sae-ron

Ator enfrenta cancelamento de parcerias e forte pressão pública após ser acusado de envolvimento indireto na morte da atriz

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2025 às 10:57

Kim Soo-hyun e Kim Sae-ron Crédito: Reprodução

Kim Soo-hyun está enfrentando sérias repercussões após ser associado à morte de Kim Sae-ron, encontrada sem vida há pouco mais de um mês. Além da perda de seguidores nas redes sociais, o astro de "Rainha das Lágrimas" viu contratos publicitários serem rompidos, incluindo uma parceria com a renomada grife Prada. >

De acordo com informações da agência de notícias Reuters, a marca italiana encerrou o vínculo com o ator, que havia sido nomeado embaixador em dezembro passado. A decisão foi comunicada discretamente aos clientes por meio do atendimento ao consumidor, sem um pronunciamento oficial da empresa até o momento. >

Outra empresa que também se afastou de Soo-hyun foi a Dinto, marca sul-coreana de cosméticos, que anunciou publicamente o fim do contrato. “Determinamos que há motivos substanciais que tornam o cumprimento do contrato de publicidade inviável”, declarou a empresa em comunicado no último sábado (15).>

Defesa de Kim Soo-hyun>

Diante da crescente pressão, a agência Gold Medalist, que gerencia a carreira do ator, se manifestou, alegando que ele tem sofrido forte impacto emocional com as acusações.>

“Kim Soo-hyun mostrou sintomas de sofrimento psicológico significativo e a empresa tomou medidas para garantir seu repouso absoluto”, afirmou a agência.>

A Gold Medalist também negou rumores de que o ator teria pressionado Sae-ron a pagar uma dívida milionária, esclarecendo que a cobrança foi feita por questões legais e contábeis. “Se a empresa cobrisse voluntariamente as multas, havia o risco de que os executivos fossem acusados de quebra de confiança”, justificou.>