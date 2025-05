VEM AÍ

Lady Gaga é escalada para série de sucesso da Netflix; saiba mais

Cantora também fará apresentação no evento Tudum

A Netflix confirmou nesta sexta-feira (16) os atores que vão estar presentes no evento do serviço de streaming, Tudum, no próximo dia 31. Um dos detalhes que chamou mais a atenção foi a performance de Lady Gaga no evento, que será transmitida ao vivo, reforçando a participação dela na 2ª temporada de Wandinha.>