NOVELAS

Lembra? Ator da Globo diz que começou como figurante em ‘Terra Nostra’

Ator aparece em abertura da atual reprise nas tardes da TV Globo

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:30

Abertura de "Terra Nostra" (1999) Crédito: Reprodução | YouTube

“Terra Nostra” (1999), atual reprise nas tardes da TV Globo, tem uma abertura marcante com uma multidão de pessoas que representam os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, demonstrando o choque cultural dos dois países.

O que poucas pessoas sabem é que um dos figurantes da abertura da trama hoje é um famoso comediante. O ator Marco Luque, de 51 anos, revelou que estava no início da carreira quando participou da abertura do folhetim como figurante.

De acordo com o cantor, na época, a produção da novela “estava precisando de morenos altos, como se fossem italianos que estivessem chegando ao Brasil”, relembrou em entrevista a Quem.

Marco Luque fez trabalhos como figurante no início da carreira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No entanto, o ator não foi escolhido ‘de cara’. Segundo o artista, o produtor disse que ele “não tinha nada a ver com italiano”.

“Aí eles me deram uma caixa, se vocês verem uma caixa passando na abertura sou eu”, disse o ator.