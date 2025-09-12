Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra? Ator da Globo diz que começou como figurante em ‘Terra Nostra’

Ator aparece em abertura da atual reprise nas tardes da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:30

Abertura de
Abertura de "Terra Nostra" (1999) Crédito: Reprodução | YouTube

“Terra Nostra” (1999), atual reprise nas tardes da TV Globo, tem uma abertura marcante com uma multidão de pessoas que representam os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, demonstrando o choque cultural dos dois países.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
1 de 10
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

O que poucas pessoas sabem é que um dos figurantes da abertura da trama hoje é um famoso comediante. O ator Marco Luque, de 51 anos, revelou que estava no início da carreira quando participou da abertura do folhetim como figurante.

De acordo com o cantor, na época, a produção da novela “estava precisando de morenos altos, como se fossem italianos que estivessem chegando ao Brasil”, relembrou em entrevista a Quem.

Marco Luque fez trabalhos como figurante no início da carreira
Marco Luque fez trabalhos como figurante no início da carreira Crédito: Reprodução | Redes Sociais

No entanto, o ator não foi escolhido ‘de cara’. Segundo o artista, o produtor disse que ele “não tinha nada a ver com italiano”.

“Aí eles me deram uma caixa, se vocês verem uma caixa passando na abertura sou eu”, disse o ator.

Luque é comediante e conquistou projeção ao integrar a equipe do CQC, na Band. Além disso, também fez figuração em “Esmeralda” (2004), novela do SBT, na qual era um policial

Leia mais

Imagem - Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Saiba reconhecer 4 sintomas de ansiedade e depressão em crianças

Imagem - Exercícios aeróbicos beneficiam mulheres na pós-menopausa; veja como

Exercícios aeróbicos beneficiam mulheres na pós-menopausa; veja como

Imagem - Como reconhecer os sintomas do diabetes em animais de estimação

Como reconhecer os sintomas do diabetes em animais de estimação

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Mulher relata experiência de quase morte após ruptura de aneurismas: 'Crianças sem pés'

Mulher relata experiência de quase morte após ruptura de aneurismas: 'Crianças sem pés'
Imagem - Brincaram com espíritos e não se deram bem: conheça história dos bastidores de filme que assustou atriz e diretor

Brincaram com espíritos e não se deram bem: conheça história dos bastidores de filme que assustou atriz e diretor

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
02

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen