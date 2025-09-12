Lembra? Ator da Globo diz que começou como figurante em ‘Terra Nostra’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:30
“Terra Nostra” (1999), atual reprise nas tardes da TV Globo, tem uma abertura marcante com uma multidão de pessoas que representam os imigrantes italianos que vieram para o Brasil, demonstrando o choque cultural dos dois países.
Novela 'Terra Nostra'
O que poucas pessoas sabem é que um dos figurantes da abertura da trama hoje é um famoso comediante. O ator Marco Luque, de 51 anos, revelou que estava no início da carreira quando participou da abertura do folhetim como figurante.
De acordo com o cantor, na época, a produção da novela “estava precisando de morenos altos, como se fossem italianos que estivessem chegando ao Brasil”, relembrou em entrevista a Quem.
No entanto, o ator não foi escolhido ‘de cara’. Segundo o artista, o produtor disse que ele “não tinha nada a ver com italiano”.
“Aí eles me deram uma caixa, se vocês verem uma caixa passando na abertura sou eu”, disse o ator.
Luque é comediante e conquistou projeção ao integrar a equipe do CQC, na Band. Além disso, também fez figuração em “Esmeralda” (2004), novela do SBT, na qual era um policial