CASA LIMPA

Limpeza espiritual de setembro: 7 itens que você deve se desfazer para renovar a energia

Saiba o que descartar e como reaproveitar para começar a primavera leve

Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:15

Setembro é o mês perfeito para organizar a casa e renovar os espaços Crédito: Freepik

Com a chegada da primavera, também vem a vontade de renovar a casa. É a oportunidade perfeita para se livrar de itens sem utilidade, abrir espaço e deixar o ambiente mais leve e acolhedor.

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais 1 de 10

Pequenas mudanças fazem toda a diferença. Selecionamos 10 objetos comuns que podem estar atrapalhando sua rotina e que merecem atenção agora, antes que a estação avance.

1- Meias sem par

Meias perdidas ocupam espaço sem função. Em vez de esperar a companheira que nunca aparece, use-as para limpar persianas, plantas artificiais ou tirar pó dos cantos difíceis.

Se já estiverem muito gastas, leve-as a pontos de coleta de tecidos. Assim você libera espaço e dá destino correto ao que não tem mais uso no dia a dia.

2- Recipientes plásticos danificados

Potes arranhados ou rachados acumulam bactérias e até liberam substâncias químicas. Por isso, não devem mais armazenar alimentos em segurança.

Você pode reaproveitá-los para organizar pequenos objetos, como parafusos ou materiais de artesanato. Se não houver utilidade, descarte-os com o lixo comum.

3- Protetor solar vencido

Antes de curtir os dias de sol da primavera, confira se seus protetores ainda estão dentro da validade. Produtos vencidos perdem eficácia e não protegem a pele.

Uma dica simples é anotar a data de abertura no frasco. Assim, você evita riscos e garante que sua proteção solar esteja sempre em dia.

4- Cesta do chuveiro

O banheiro costuma acumular frascos pela metade e produtos esquecidos. Retire o que não usa e mantenha apenas o essencial na cesta do chuveiro.

Além de facilitar a limpeza, essa prática evita mofo e acúmulo de bactérias. Assim, o ambiente fica mais organizado e saudável.

5- Panos de prato velhos

Panos com buracos ou queimados perdem a função principal e só ocupam espaço. Em vez de guardá-los, reaproveite para limpar ferramentas ou deixar no carro.

Esse hábito ajuda a manter a cozinha mais arrumada e garante panos em bom estado sempre à mão para receber visitas.

6- Botas com salto gasto

O clima de primavera ainda pede botas em alguns dias. Mas se os saltos estiverem muito gastos, o conforto e a segurança ficam comprometidos.

Antes de descartar, veja se o conserto é possível em um sapateiro. Assim, você prolonga a vida útil do calçado e economiza.

7- Garrafas de água acumuladas

Garrafas de água se multiplicam facilmente nos armários. Retire todas, veja quais realmente usa e doe ou recicle as demais.