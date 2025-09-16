Limpeza espiritual de setembro: 7 itens que você deve se desfazer para renovar a energia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:15
Com a chegada da primavera, também vem a vontade de renovar a casa. É a oportunidade perfeita para se livrar de itens sem utilidade, abrir espaço e deixar o ambiente mais leve e acolhedor.
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais
Pequenas mudanças fazem toda a diferença. Selecionamos 10 objetos comuns que podem estar atrapalhando sua rotina e que merecem atenção agora, antes que a estação avance.
Meias perdidas ocupam espaço sem função. Em vez de esperar a companheira que nunca aparece, use-as para limpar persianas, plantas artificiais ou tirar pó dos cantos difíceis.
Se já estiverem muito gastas, leve-as a pontos de coleta de tecidos. Assim você libera espaço e dá destino correto ao que não tem mais uso no dia a dia.
Potes arranhados ou rachados acumulam bactérias e até liberam substâncias químicas. Por isso, não devem mais armazenar alimentos em segurança.
Você pode reaproveitá-los para organizar pequenos objetos, como parafusos ou materiais de artesanato. Se não houver utilidade, descarte-os com o lixo comum.
Antes de curtir os dias de sol da primavera, confira se seus protetores ainda estão dentro da validade. Produtos vencidos perdem eficácia e não protegem a pele.
Uma dica simples é anotar a data de abertura no frasco. Assim, você evita riscos e garante que sua proteção solar esteja sempre em dia.
O banheiro costuma acumular frascos pela metade e produtos esquecidos. Retire o que não usa e mantenha apenas o essencial na cesta do chuveiro.
Além de facilitar a limpeza, essa prática evita mofo e acúmulo de bactérias. Assim, o ambiente fica mais organizado e saudável.
Panos com buracos ou queimados perdem a função principal e só ocupam espaço. Em vez de guardá-los, reaproveite para limpar ferramentas ou deixar no carro.
Esse hábito ajuda a manter a cozinha mais arrumada e garante panos em bom estado sempre à mão para receber visitas.
O clima de primavera ainda pede botas em alguns dias. Mas se os saltos estiverem muito gastos, o conforto e a segurança ficam comprometidos.
Antes de descartar, veja se o conserto é possível em um sapateiro. Assim, você prolonga a vida útil do calçado e economiza.
Garrafas de água se multiplicam facilmente nos armários. Retire todas, veja quais realmente usa e doe ou recicle as demais.
As que estão em bom estado podem ganhar novo uso, como frasco para soluções de limpeza. As danificadas devem ser descartadas corretamente.