Colocar coco ralado no mate faz bem: veja benefícios nutricionais

Mistura dá, ainda, sabor extra à bebida

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:00

Nova forma de preparar o mate conquista pelo equilíbrio entre saúde e prazer
Nova forma de preparar o mate conquista pelo equilíbrio entre saúde e prazer Crédito: Freepik

A tradição do mate está mudando com uma tendência curiosa: acrescentar coco ralado à bebida. A novidade realça o sabor e ainda traz uma lista de benefícios para o organismo.

Com aroma tropical e nutrientes poderosos, a mistura transforma cada gole em uma experiência diferente. O costume já começa a conquistar espaço em rodas de mate.

Mais do que moda, a união entre erva e coco mostra como inovações simples podem renovar práticas antigas, deixando a bebida mais rica e prazerosa.

Um sabor que equilibra tradição e inovação

O coco ralado quebra o amargor característico do mate, trazendo frescor e leveza. A fusão de sabores cria uma bebida mais complexa e envolvente.

Essa combinação se soma às versões já conhecidas com frutas e ervas. Mas o coco se destaca por ser um ingrediente inusitado, com um toque exótico que desperta curiosidade.

A aceitação crescente mostra que o público está disposto a experimentar. A tradição se mantém viva, mas com espaço para novas interpretações.

Saúde em cada gole

Além de inovar no sabor, o coco ralado é uma fonte de fibras e minerais como ferro, magnésio e potássio. Isso faz do mate uma opção mais nutritiva e equilibrada.

Combinado à erva-mate, o coco ajuda na digestão e na saciedade. É um reforço natural para quem busca energia e quer manter a alimentação sob controle.

As propriedades antioxidantes da erva também se intensificam com a presença do coco, criando uma bebida funcional e protetora.

Como experimentar em casa

Preparar mate com coco ralado é simples. Uma colher polvilhada sobre a erva já garante aroma suave, sem alterar muito o preparo tradicional.

Quem deseja intensidade maior pode misturar o coco diretamente no pacote da erva. Assim, cada rodada do mate já sai com sabor distribuído.

Outra dica é tostar levemente o coco antes de usar. Esse processo libera mais aroma e dá um toque sofisticado à bebida.

