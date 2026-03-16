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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 10:23
Estamos vivendo os últimos suspiros do ano astrológico e, se você sentiu uma vontade súbita de chorar ou de se isolar um pouquinho hoje, saiba que não é por acaso. Durante o dia, a Lua ainda tenta manter a lógica no signo de Aquário, mas é às 20:16 que o jogo vira. Ao ingressar em Peixes, a Lua mergulha no oceano das emoções, marcando o início da fase minguante, o momento mais sagrado para deletar de vez o que não faz mais sentido na sua vida.
Para os nativos de Áries, Gêmeos, Virgem e Sagitário, o universo tem um recado: pare de tentar controlar o incontrolável. Essa segunda-feira funciona como um portal de limpeza. É o dia de finalizar aquelas pendências emocionais que você arrastou por todo o ano de 2025. Se algo ou alguém precisa ir embora para você florescer na próxima primavera, deixe que a maré leve. O alívio que você tanto busca não virá da mente, mas da sua capacidade de se entregar ao fluxo do universo.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
No trabalho, não é o momento de chutar a porta ou iniciar projetos grandiosos; a energia agora é de revisão e faxina. Sabe aquele relatório que está parado ou aquela conversa burocrática chata? Resolva isso enquanto a Lua está em Aquário. À noite, reserve o tempo para ouvir sua voz interior. Insights poderosos sobre como ganhar dinheiro de forma mais leve podem surgir enquanto você relaxa, provando que nem tudo se resolve no cansaço.
À medida que a noite cai, a dica é diminuir as luzes e o barulho. Peixes rege o que é sutil, o sonho e a prece. É um excelente momento para meditar, fazer um escalda-pés ou simplesmente dormir mais cedo. Esse "detox" emocional é o que vai garantir que você cruze o portal do novo ciclo astrológico com a alma limpa e o coração leve. O que termina hoje abre espaço para o milagre de amanhã.