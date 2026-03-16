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Lua em Peixes chega hoje (16 de março) para encerrar o ano astrológico e lavar a alma de 4 signos

O céu abre as portas da intuição e pede desapego

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:23

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Estamos vivendo os últimos suspiros do ano astrológico e, se você sentiu uma vontade súbita de chorar ou de se isolar um pouquinho hoje, saiba que não é por acaso. Durante o dia, a Lua ainda tenta manter a lógica no signo de Aquário, mas é às 20:16 que o jogo vira. Ao ingressar em Peixes, a Lua mergulha no oceano das emoções, marcando o início da fase minguante, o momento mais sagrado para deletar de vez o que não faz mais sentido na sua vida.

Para os nativos de Áries, Gêmeos, Virgem e Sagitário, o universo tem um recado: pare de tentar controlar o incontrolável. Essa segunda-feira funciona como um portal de limpeza. É o dia de finalizar aquelas pendências emocionais que você arrastou por todo o ano de 2025. Se algo ou alguém precisa ir embora para você florescer na próxima primavera, deixe que a maré leve. O alívio que você tanto busca não virá da mente, mas da sua capacidade de se entregar ao fluxo do universo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

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No trabalho, não é o momento de chutar a porta ou iniciar projetos grandiosos; a energia agora é de revisão e faxina. Sabe aquele relatório que está parado ou aquela conversa burocrática chata? Resolva isso enquanto a Lua está em Aquário. À noite, reserve o tempo para ouvir sua voz interior. Insights poderosos sobre como ganhar dinheiro de forma mais leve podem surgir enquanto você relaxa, provando que nem tudo se resolve no cansaço.

À medida que a noite cai, a dica é diminuir as luzes e o barulho. Peixes rege o que é sutil, o sonho e a prece. É um excelente momento para meditar, fazer um escalda-pés ou simplesmente dormir mais cedo. Esse "detox" emocional é o que vai garantir que você cruze o portal do novo ciclo astrológico com a alma limpa e o coração leve. O que termina hoje abre espaço para o milagre de amanhã.

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