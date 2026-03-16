ASTROLOGIA

Lua em Peixes chega hoje (16 de março) para encerrar o ano astrológico e lavar a alma de 4 signos

O céu abre as portas da intuição e pede desapego

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:23

Signos Crédito: Imagem gerada or IA

Estamos vivendo os últimos suspiros do ano astrológico e, se você sentiu uma vontade súbita de chorar ou de se isolar um pouquinho hoje, saiba que não é por acaso. Durante o dia, a Lua ainda tenta manter a lógica no signo de Aquário, mas é às 20:16 que o jogo vira. Ao ingressar em Peixes, a Lua mergulha no oceano das emoções, marcando o início da fase minguante, o momento mais sagrado para deletar de vez o que não faz mais sentido na sua vida.



Para os nativos de Áries, Gêmeos, Virgem e Sagitário, o universo tem um recado: pare de tentar controlar o incontrolável. Essa segunda-feira funciona como um portal de limpeza. É o dia de finalizar aquelas pendências emocionais que você arrastou por todo o ano de 2025. Se algo ou alguém precisa ir embora para você florescer na próxima primavera, deixe que a maré leve. O alívio que você tanto busca não virá da mente, mas da sua capacidade de se entregar ao fluxo do universo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

No trabalho, não é o momento de chutar a porta ou iniciar projetos grandiosos; a energia agora é de revisão e faxina. Sabe aquele relatório que está parado ou aquela conversa burocrática chata? Resolva isso enquanto a Lua está em Aquário. À noite, reserve o tempo para ouvir sua voz interior. Insights poderosos sobre como ganhar dinheiro de forma mais leve podem surgir enquanto você relaxa, provando que nem tudo se resolve no cansaço.

