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Lúcia abre o jogo e segredo do passado abala romance com Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (20)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:30

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

No capítulo desta segunda (20), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a protagonista decide que não dá mais para esconder o sol com a peneira. Pressionada pelos sentimentos, Lúcia confessa a Tonho que já tem um compromisso legal. 

Omar está com o sangue fervendo e prometeu para Dumi que a morte de seu pai não ficará impune. Ele quer justiça e já começou a traçar o plano para destruir quem tirou tudo dele. 

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

As irmãs Alika e Niara resolvem dar um passo arriscado. Elas revelam suas verdadeiras identidades para Leopoldo, na esperança de conseguir um aliado de peso para ajudar Batanga. Será que Leopoldo é realmente de confiança ou elas acabaram de entregar a cabeça de bandeja?

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Para fechar o dia, Virgínia já está de olho em Mirinho e Adalgisa. A vilã desconfia que tem algo estranho nessa aproximação e, como sabemos, onde Virgínia põe o nariz, vem confusão por aí. 

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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