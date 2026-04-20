NOVELA DAS 6

Lúcia abre o jogo e segredo do passado abala romance com Tonho em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (20)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15:30

Na pele de Alika e Tonho, respectivamente, Duda Santos e Ronald Sotto encabeçam elenco de A Nobreza do Amor Crédito: Globo/Estevam Avellar

No capítulo desta segunda (20), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., a protagonista decide que não dá mais para esconder o sol com a peneira. Pressionada pelos sentimentos, Lúcia confessa a Tonho que já tem um compromisso legal.

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A Nobreza do Amor 1 de 27

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