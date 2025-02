MANIA CURIOSA

Mãe de gêmeos do BBB 25 revela hábito peculiar dos filhos antes de dormir

Mãe de João Pedro e João Gabriel compartilhou uma curiosidade inusitada sobre os filhos

Márcia Siqueira, mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel do BBB 25, compartilhou uma curiosidade inusitada sobre os filhos. Em entrevista ao programa Arrocha, Christina, no Kwai, ela revelou que, desde crianças, os gêmeos têm o costume de dormir cheirando os pés um do outro. >

Os irmãos, que conquistaram sucesso como influenciadores digitais, compartilharam recentemente no programa que, aos 21 anos, já realizaram algumas aquisições de luxo. Durante a festa do BBB 25, João Pedro revelou para Gracyanne Barbosa que eles compraram dois jet skis e dois carros, frutos do trabalho, promovendo jogos de apostas. "Nós compramos dois jet skis cada um", contou João Pedro, com o irmão adquirindo um Corolla e ele uma Land Rover. Gracyanne não escondeu a surpresa: "C@$¨&*(%, maior onda!">