LUTO

Mãe faz festa de 15 anos para filha no cemitério onde garota foi enterrada

Local recebeu painel, bolo, fotos e flores

Uma mãe chamou atenção no mundo inteiro após decidir realizar a festa de 15 anos da sua filha no cemitério onde ela foi enterrada. Analía Juliette Mora Lopez tinha 14 anos quando morreu em Quito, capital do Equador, vítima de uma suposta negligência médica.>

Ana, a mãe da jovem, que sofre com o caso desde o ano passado, se recusou a deixar de realizar a festa de debutante da filha. Ela foi até o cemitério. Com direito a painel lilás, bolo, cartazes com imagens da menina e diversas flores, ela convidou amigos e familiares para o momento, que reuniu muita oração, música e lágrimas. Histórias vividas com a adolescente foram relembradas por muitos presentes no local.>