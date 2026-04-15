TURISMO

Maior campo de lavandas do Brasil fica em cidade cercada por histórias intrigantes

Entre arquitetura rara e histórias de mistério, a Fazenda Angélica continua atraindo curiosos e pesquisadores de todo o Brasil



Agência Correio

Helena Merencio

Publicado em 15 de abril de 2026 às 18:00

O início da história da propriedade remonta ao período em que pertencia ao senador Vergueiro, que batizou a fazenda em homenagem à esposa Crédito: Rubens Hardt/Wikimedia Commons

Reconhecida nacionalmente como uma das propriedades rurais mais enigmáticas do país, a Fazenda Angélica, também chamada de Fazenda Grão Mogol, combina arquitetura histórica e histórias que atravessaram séculos.



Localizada em Rio Claro, no interior de São Paulo, a construção do final do século 19 chama atenção não apenas pelo estilo arquitetônico singular, que se aproxima de sobrados baianos do século 19, mas também pelas narrativas que misturam fatos documentados e relatos lendários.

Fazenda Angélica (Grão Mogol) 1 de 3

Pesquisadores, historiadores e curiosos de diferentes estados visitam a região motivados pelo passado intenso do local, que permanece vivo em cada detalhe da propriedade e na memória de quem se aproxima.

Mesmo com o casarão principal fechado à visitação por ser propriedade privada, o terreno continua aberto e atrai visitantes de todo o Brasil.

Das origens à nova identidade

O início da história da propriedade remonta ao período em que pertencia ao senador Vergueiro, que batizou a fazenda em homenagem à esposa.

Transformações significativas ocorreram em 1881, quando o comerciante mineiro Gualter Martins Pereira, o Barão de Grão Mogol, adquiriu o terreno e renomeou-o em referência à sua cidade natal, no sertão de Minas Gerais.

Segundo historiadores, essa mudança marcou uma nova fase da fazenda, quando o casarão de grande porte passou a ser erguido, introduzindo uma arquitetura que destoava do padrão paulista da época e consolidando sua identidade histórica.

Em 1883, o casarão-sede foi concluído, projetado em formato de L e construído com mão de obra de pessoas escravizadas vindas de Minas Gerais e da Bahia.

Arquitetos especialistas afirmam que a combinação de elementos regionais distintos é rara no interior paulista, tornando o imóvel um exemplo significativo da diversidade cultural e da história arquitetônica do Brasil do século 19.

Patrimônio em perigo

O tombamento pelo Condephaat, em 1987, reconheceu o valor histórico da Fazenda Angélica, transformando o casarão em patrimônio cultural de importância nacional. Apesar da proteção legal, o imóvel apresenta sinais de abandono, incluindo fachadas desgastadas, madeiramento comprometido e interiores deteriorados.

O contraste entre a relevância histórica e o estado atual intensifica o mistério da fazenda e reforça o apelo que desperta entre pesquisadores e visitantes em todo o país.

Barão de Grão Mogol

A figura do barão ainda provoca debates. Registros confirmam que a fazenda funcionou com base na exploração de mão de obra escravizada, prática comum à época.

Diversas narrativas populares atribuem a ele comportamentos violentos, incluindo ordens para punições severas, enquanto documentos históricos sugerem que libertou escravizados antes da abolição oficial e apoiou a transição para o trabalho de imigrantes.

Segredos do sótão

A esposa do barão também se tornou parte das lendas da propriedade. Versões populares indicam que ela teria sido mantida no sótão por sete anos após descobrir uma traição com uma jovem escravizada.

Pesquisas históricas, no entanto, apontam que a baronesa enfrentava episódios de depressão e optava por se isolar em momentos de crise.

A coexistência dessas versões reforça o caráter enigmático da fazenda e mantém a mistura de fatos documentados e relatos lendários que atraem visitantes de diferentes regiões do Brasil.

Último desejo

Décadas após a morte do barão, um documento encontrado por sua neta trouxe a confirmação concreta da ligação dele com a fazenda e com os trabalhadores que viveram ali. No registro, ele solicitava ser enterrado junto às pessoas escravizadas da propriedade.