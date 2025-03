FAMÍLIA CRESCEU

Maíra Cardi vai a maternidade nos EUA e adota dois 'bebês'; entenda

Influenciadora viveu experiência diferenciada em Orlando

A Maternity Dolls simula um hospital, com todos os elementos lúdicos para tornar a experiência ainda mais realista. A atração está aberta ao público. Lá, as pessoas podem viver a experiência de ver os bebês em uma maternidade similar às reais.>

No fim do ano passado, Maíra contou que Sophia foi diagnosticada com transtorno do processamento sensorial (TPS). Desde muito pequena, a menina tinha dificuldade para dormir durante o dia e começou a arrancar o próprio cabelo. Após contratar uma especialista em sono, ela descobriu que a filha tinha alta sensibilidade ao som e à luz.>