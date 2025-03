EM TERESINA

Cantor de forró é preso suspeito de tentar matar esposa a facadas; veja o que ele diz

Artista nega as acusações, mas foi desligado da banda mesmo assim

Fernanda Varela

Publicado em 11 de março de 2025 às 14:19

Cantor foi preso no domingo (9) Crédito: Reprodução

O cantor Francisco Elson Barbosa, da Banda Forró Saborear, foi preso em flagrante suspeito de esfaquear a esposa em Teresina. O crime aconteceu no domingo (9), e o artista foi solto no dia seguinte.>

Francisco passou por audiência de custódia e obteve a liberdade provisória. Apesar disso, ele deve ainda cumprir medidas cautelares.>

Na decisão do Juiz de Direito do Central de Audiência de Custódia de Teresina, Alexsandro de Araújo Trindade, informou que o artista deverá informar seu paradeiro, bem como suas atividades rotineiras, além de estar proibido de ter com a vítima, sua filha e demais familiares por qualquer meio, "seja pessoalmente, por ligação, mensagem de texto ou pessoa interposta, bem como a proibição de frequentar o local do crime, o lar da vítima, onde se deram as supostas infrações penais, bem como a proibição de frequentar os locais em que ofendida frequenta e de se aproximar da vítima, pela distância mínima de 300 metros, tudo isso para manter o suposto agressor distante da vítima e evitar novas práticas delitivas", destacou o juiz.>

Caso descumpra a medida protetiva, Francisco poderá ser preso novamente.>

Em comunicado oficial, a banda Forró Saborear lamentou o acontecido e anunciou a demissão de Francisco Elson. "A Banda Forró Saborear vem a público informar que tomou conhecimento da detenção do vocalista Elson Barbosa no dia 09 de março de 2025. Lamentamos profundamente os acontecimentos e enfatizamos que a banda não concorda com quaisquer ações que promovam desrespeito ou agressão", iniciou o grupo.>

"Em razão da discordância com a postura adotada por Elson Barbosa, informamos que ele não fará mais parte do quadro da banda. Esperamos que todos os fatos sejam esclarecidos da forma mais justa possível e que a justiça prevaleça. Reiteramos nosso compromisso com valores que preservam a dignidade e o respeito entre as pessoas", finalizou.>

O cantor também se pronunciou e negou a acusação. veja nota da defesa na íntegra:>

"O Escritório Alan mota Advogados associados vem a público esclarecer informações que circulam desde o dia de ontem a respeito do caso do Sr. Francisco Elson. Em diversas publicações, foi erroneamente divulgado que ele teria sido preso pelo suposto crime de tentativa de feminicídio, o que não condiz com a realidade dos fatos.>