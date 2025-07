SAÚDE

Mãos frias o tempo todo? Especialistas revelam causas que vão além da má circulação

Sensação de frio nas mãos pode ir além do clima ou circulação

Sentir as mãos frias o tempo todo, mesmo em ambientes quentes, pode indicar mais do que simples sensibilidade ao frio. O sintoma, muitas vezes ignorado, pode revelar problemas posturais ou emocionais.>

Tensão no pescoço e estresse acumulado são fatores que afetam a circulação periférica, tornando as mãos geladas com frequência.>