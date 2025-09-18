Acesse sua conta
Márcia Sensitiva explica por que recusou convite para o BBB

A astróloga disse que característica da sua personalidade a fez dizer não a Boninho

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20:21

MÁRCIA sENSITIVA EM
MÁRCIA sENSITIVA EM Crédito: Reprodução

A astróloga e médium Márcia Sensitiva voltou a falar sobre o convite que recebeu para participar do Big Brother Brasil. Ela contou que Boninho a chamou para fazer parte do Camarote, grupo formado por famosos no reality show da TV Globo. Anteriormente, ela já havia revelado que a edição para qual foi convidada foi a de 2020, que teve o baiano Davi Brito como campeão. 

Márcia comentou sobre a situação nesta quinta-feira (18), durante o "Melhor da Tarde", da Band. Ela analisava as chances do jornalista Dudu Camargo de vencer o reality "A Fazenda 17", da Record. Foi aí que Márcia foi questionada pela apresentadora Pâmela Lucciola se aceitaria participar de um programa de confinamento.

Márcia Sensitiva por Reprodução

“Eu fui convidada pelo Boninho, ele ligou pro meu filho”, contou. “E você não foi por quê?”, perguntou o jornalista Leo Dias. “Eu ia matar um!”, respondeu ela. “Eu sei quem está mentindo, eu sinto, eu sei quem é falso, eu sei quem vai ganhar. Não dá! Aí, eu falei que não dava. Aí falei que não dava. Ia ser mal para mim, mas eu ia ser uma fera lá dentro, eu ia arrebentar todo mundo”, explicou sobre a recusa. 

A médium contou sobre o convite pela primeira vez no podcast Inteligência Ltda., de Rogério Vilela. “Vou lá para passar fome? Para começar, eu iria sofrer. Eu tenho 71 anos. Como é que faz? Não dá”, comentou. “Vai ter que acordar no horário que eles querem, é briga, é treta…”, acrescentou o apresentador. “Muito obrigada, Globo. Mas não deu”, finalizou ela. 

