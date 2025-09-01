CONFIRA DETALHES

Maria Bethânia revela música inédita deixada por Rita Lee antes de morrer; canção estará em turnê

Rainha do rock deixou música composta especialmente para a irmã de Caetano Veloso

Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:43

Música feita por Rita Lee estará em turnê em comemoração aos 60 anos de carreira de Maria Bethânia Crédito: Reprodução

Quando dois ícones da música brasileira se unem só resta aguardar o máximo refinamento e qualidade da música brasileira. A turnê “Maria Bethânia: 60 anos de carreira” promete canções inéditas.

Entre elas, está uma música escrita por Rita Lee especialmente para Bethânia, de acordo com a cantora. Na série de Sarah Oliveira, Bethania disse que foi deixado um presente por Rita Lee antes de morrer, a última composição da artista, que a voz de “Ovelha Negra” pedia para que o esposo Roberto de Carvalho criasse a melodia.

"Eu tenho conversado muito com o Roberto. Ela pediu para o Roberto, marido dela, musicar e me dar para eu cantar. Me escolheu."

De acordo com Bethânia a canção é diferente das “brincadeiras lindas, deslumbrantes, deliciosas da Ritta. É uma coisa mais aprofundada”, como evocam “Flagra” e “Amor e Sexo”.

Nunca ouvida antes, a música fará parte do setlist da nova turnê. No entanto, Bethânia salienta que o single ainda está sendo trabalhado e “deve contar” com novidades.