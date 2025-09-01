Maria Bethânia revela música inédita deixada por Rita Lee antes de morrer; canção estará em turnê

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:43
Quando dois ícones da música brasileira se unem só resta aguardar o máximo refinamento e qualidade da música brasileira. A turnê “Maria Bethânia: 60 anos de carreira” promete canções inéditas.
Maria Bethânia
Entre elas, está uma música escrita por Rita Lee especialmente para Bethânia, de acordo com a cantora. Na série de Sarah Oliveira, Bethania disse que foi deixado um presente por Rita Lee antes de morrer, a última composição da artista, que a voz de “Ovelha Negra” pedia para que o esposo Roberto de Carvalho criasse a melodia.
"Eu tenho conversado muito com o Roberto. Ela pediu para o Roberto, marido dela, musicar e me dar para eu cantar. Me escolheu."
De acordo com Bethânia a canção é diferente das “brincadeiras lindas, deslumbrantes, deliciosas da Ritta. É uma coisa mais aprofundada”, como evocam “Flagra” e “Amor e Sexo”.
Nunca ouvida antes, a música fará parte do setlist da nova turnê. No entanto, Bethânia salienta que o single ainda está sendo trabalhado e “deve contar” com novidades.
A turnê da cantora terá início no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro, no Vivo Rio, e já tem datas marcadas para São Paulo (25 e 26 de outubro) e em Salvador (16 de novembro).