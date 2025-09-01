Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maria Bethânia revela música inédita deixada por Rita Lee antes de morrer; canção estará em turnê

Rainha do rock deixou música composta especialmente para a irmã de Caetano Veloso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:43

Música feita por Rita Lee estará em turnê em comemoração aos 60 anos de carreira de Maria Bethânia
Música feita por Rita Lee estará em turnê em comemoração aos 60 anos de carreira de Maria Bethânia Crédito: Reprodução

Quando dois ícones da música brasileira se unem só resta aguardar o máximo refinamento e qualidade da música brasileira. A turnê “Maria Bethânia: 60 anos de carreira” promete canções inéditas.

Maria Bethânia

Maria Bethânia por Divulgação
Maria Bethânia por Jorge Bispo / Divulgação
Maria Bethânia toma posse na Academia de Letras da Bahia por Ana Albuquerque/CORREIO
Maria Bethânia abre a 1ª Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô. por Mateus Pereira/GOVBA
1 de 4
Maria Bethânia por Divulgação

Leia mais

Imagem - Quem é Gilda Midani? Ex de Maria Bethânia e mãe do ator de 'Vale Tudo'

Quem é Gilda Midani? Ex de Maria Bethânia e mãe do ator de 'Vale Tudo'

Imagem - 'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia

'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua

Entre elas, está uma música escrita por Rita Lee especialmente para Bethânia, de acordo com a cantora. Na série de Sarah Oliveira, Bethania disse que foi deixado um presente por Rita Lee antes de morrer, a última composição da artista, que a voz de “Ovelha Negra” pedia para que o esposo Roberto de Carvalho criasse a melodia.

"Eu tenho conversado muito com o Roberto. Ela pediu para o Roberto, marido dela, musicar e me dar para eu cantar. Me escolheu."

De acordo com Bethânia a canção é diferente das “brincadeiras lindas, deslumbrantes, deliciosas da Ritta. É uma coisa mais aprofundada”, como evocam “Flagra” e “Amor e Sexo”.

Nunca ouvida antes, a música fará parte do setlist da nova turnê. No entanto, Bethânia salienta que o single ainda está sendo trabalhado e “deve contar” com novidades.

A turnê da cantora terá início no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro, no Vivo Rio, e já tem datas marcadas para São Paulo (25 e 26 de outubro) e em Salvador (16 de novembro).

Leia mais

Imagem - Conheça 5 filmes que chegam aos cinemas em setembro de 2025

Conheça 5 filmes que chegam aos cinemas em setembro de 2025

Imagem - Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Saiba os benefícios do pequi para a saúde e como prepará-lo

Imagem - Confira 10 mitos e verdades sobre cuidados e saúde na gravidez

Confira 10 mitos e verdades sobre cuidados e saúde na gravidez

Mais recentes

Imagem - Fátima Bernardes, ex-esposa de William Bonner, reage à saída do jornalista do JN

Fátima Bernardes, ex-esposa de William Bonner, reage à saída do jornalista do JN
Imagem - 'Faltava o que eu gostaria de fazer'; assista discurso de Bonner ao anunciar saída do JN

'Faltava o que eu gostaria de fazer'; assista discurso de Bonner ao anunciar saída do JN
Imagem - Casado com Ticiane Pinheiro e genro da eterna ‘Garota de Ipanema’: conheça família de César Tralli

Casado com Ticiane Pinheiro e genro da eterna ‘Garota de Ipanema’: conheça família de César Tralli

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua