NOVELA DAS 9

Maria de Fátima enfrenta Odete Roitman e surpreende com resposta afiada

Em cena decisiva, alpinista social rebate cobrança da bilionária e mostra que tem planos próprios para conquistar Afonso

Em Vale Tudo, novela das 9 da Globo, o jogo de manipulação de Odete Roitman (Debora Bloch) sai do controle. Acostumada a comandar tudo com mão de ferro, a empresária será surpreendida por Maria de Fátima (Bella Campos) durante um almoço planejado para cobrar agilidade no plano de sedução de Afonso (Humberto Carrão). >

No entanto, Fátima não se intimida e responde com firmeza, deixando claro que não será apenas uma peça no tabuleiro da bilionária. “Eu sou uma menina de Foz do Iguaçu, fui criada numa casa com avô, com mãe. Assim, eu tenho meus sonhos, meus projetos, mas... Eu não tô aqui sendo contratada pra nada aqui não”, rebate a alpinista social.>