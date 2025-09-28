Acesse sua conta
Maurício Kubrusly faz 80 anos e convive com demência recluso no sul da Bahia

Ex-repórter da Globo deixou a TV em maio de 2019

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 12:09

Maurício Kubrusly completa 80 anos

Maurício Kubrusly, que completa 80 anos neste domingo (28), ganhou homenagem nas redes sociais da esposa, Beatriz Goulart. Ela fez uma publicação parabenizando o jornalista por mais um aniversário: "A primavera é quando ninguém acredita, e ressuscita por amor", escreveu, no Instagram.

Após 34 anos de carreira na TV Globo, Kubrusly deixou a emissora em maio de 2019. À época, meses antes do fim do contrato, ele já havia se afastado devido a problemas de saúde. O repórter ficou conhecido pelo quadro "Me Leva, Brasil", exibido entre 2000 e 2017, que mostrava histórias e personagens inusitados de diferentes regiões do país.

Uma reportagem do Fantástico exibida em agosto de 2023 revelou que o jornalista havia se mudado para a Bahia após o diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT).

"Maurício hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT). A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira", dizia a matéria.

Romildo Ribeiro, barbeiro que atende Kubrusly na Bahia, comentou sobre os efeitos da doença. Ele falou que o jornalista já caminhava com dificuldade e apresentava episódios de confusão mental. "[É possível perceber] pelo jeito que ele fala algumas coisas. Por exemplo, às vezes diz algo que não tem nada a ver com o assunto", afirmou, ao UOL.

A Demência Fronto Temporal (DFT) é a mesma condição que afeta o ator Bruce Willis e provoca alterações de humor e comportamento. Pacientes podem apresentar apatia ou desinibição, agir de forma irresponsável ou se tornar incapazes de se colocar no lugar do outro.

A trajetória de Maurício Kubrusly também foi contada em documentário do Globoplay, produzido pela equipe de jornalismo da Globo, intitulado "Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar Por Aí".

