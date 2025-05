SÃO PAULO

MC Ryan é conduzido à delegacia após dar "cavalo de pau" em estádio

Contratante teria solicitado R$ 1 milhão para reparar o dano

O rapper paulista MC Ryan foi conduzido à delegacia de Piracicaba, no interior de São Paulo, após realizar a manobra conhecida como "cavalo de pau", antes da sua apresentação no Estádio Municipal Barão de Serra Negra. Em seu perfil do Instagram, o cantor relatou aos seguidores o ocorrido e mostrou filmagens com momentos em que o contratante pediu R$ 1 milhão para reparar o dano causado ao gramado. >