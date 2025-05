NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Clarice foge da clínica e casamento de Celeste agita a elite

Em meio a revelações e intrigas, a trama esquenta com alianças perigosas e um casamento observado às escondidas

O capítulo de Garota do Momento de hoje (10) promete fortes emoções. Gregório consegue tirar Clarice da clínica psiquiátrica, e o reencontro com Beatriz preocupa a mocinha. Determinada a manter o controle, Maristela decide enfrentar Miranda e o círculo social das “amigas” da alta sociedade com ameaças nada sutis.>

Enquanto isso, Bia, tomada pelo ciúme, começa a armar contra Camila, de olho na aproximação dela com Ronaldo. Outro segredo vem à tona quando Alfonso revela a Alfredo que, na verdade, são irmãos, mais uma reviravolta no núcleo familiar da novela.>

Clarice se instala na casa de Teresa, mas continua aflita com o destino de Beatriz, ainda presa na clínica. Do lado de fora, Basílio e Beto se preparam para resgatá-la, em um plano arriscado que pode mudar os rumos da história.>

O romance também ganha destaque. Vera e Lígia cuidam dos últimos detalhes para deixar Celeste deslumbrante em seu casamento com Edu. A cerimônia religiosa, no entanto, conta com um observador inesperado: Nelson, que acompanha tudo de longe, sem ser notado.>