NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Sofia foge de casa e reencontro com Leo é marcado por revelações

Abel entra em desespero com o sumiço da filha, enquanto segredos do passado vêm à tona

A semana promete fortes emoções em Dona de Mim. Após fugir de casa, Sofia pede ajuda para descobrir o endereço de Leo e embarca em uma perigosa jornada. Durante o trajeto, ela acaba sendo abordada por um homem suspeito dentro do ônibus, deixando todos em alerta.>

Do outro lado da cidade, Abel entra em pânico ao perceber que a filha desapareceu, e Samuel encontra uma pista que pode levar ao paradeiro da jovem. Ao saber da fuga, Leo se desespera e parte em busca de Sofia e finalmente a encontra, dando início a um reencontro emocionante e cheio de confissões.>

No meio dessa turbulência, Kami descobre que Ryan deu um celular escondido para Dedé e o confronta. Já no núcleo paralelo, Vespa ordena que Lucas se infiltre no galpão de Alan como espião, acirrando os conflitos da trama.>