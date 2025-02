SALADA DE FRUTAS

Melancia, melão e maçã: por onde andam as mulheres-fruta?

Símbolos do funk dos anos 2000, Melancia, Moranguinho, Melão e Maçã se reinventaram fora dos palcos

No início dos anos 2000, um fenômeno inusitado tomou conta dos programas de TV e dos palcos do funk brasileiro: as mulheres-fruta. Nomes como Andressa Soares (Melancia), Ellen Cardoso (Moranguinho), Renata Frisson (Melão) e Gracy Kelly (Maçã) se tornaram figuras icônicas, marcando uma era de grande popularidade. Mas onde estão elas hoje? >