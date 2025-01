UNIÃO POLÊMICA

Mirela Janis diz ter sido copiada por Hulk e cunhada em casamento

Influenciadora é casada com o irmão de Camila, noiva de Hulk. Jogador se casou com sobrinha da ex-exposa em festa luxuosa

Elis Freire

Publicado em 8 de janeiro de 2025 às 13:11

Mirela e Yugnir Ângelo / Hulk e Camila Ângelo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O casamento de Hulk e Camila Ângelo segue servindo polêmicas e tretas entre os envolvidos. Após o segundo dia de festas nesta terça (7), Mirela Janis, esposa do irmão de Camila, Yugnir Ângelo, acusou o novo casal de ter copiado o seu casamento. O atacante do Atlético-MG era casado com Iran Ângelo, tia da atual esposa.

Mirela apontou uma cópia na escolha da música do casamento de Hulk e Camila. A noiva entrou na cerimônia ao som de Oceans, da Hillsong United, mesma escolhida por Mirela para subir ao altar, em 2023.

"Quando eu acho que já vi de tudo, sou surpreendida. Nossa música linda, com significado único e profundo. Misericórdia, meu Jesus. Vai repreendendo toda inveja! A gente inspira pessoas sem personalidade própria. Tô passada", escreveu a influenciadora, indignada com a atitude do casal.

Mirela Janis critica cerimônia nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A ruiva reforçou que sua crítica não era unicamente ao uso da música ao responder um comentário no Instagram. "Quem sabe da história entende que não é sobre a música", escreveu um internauta e Mirela respondeu: "São tantas camadas que eu me calo em respeito ao meu marido”.

Segundo dia de festa milionário

Nesta terça (7), o casal Hulk e Camila Ângelo renovaram seus votos de casamento em um segundo dia de celebração luxuoso. Em um resort de alto padrão em João Pessoa, na Paraíba, com a presença de 500 convidados, o valor gasto na festa foi estimado em R$ 20 milhões.

Durante seus votos, Camila Ângelo fez questão de abordar os desafios enfrentados pelo casal, especialmente as críticas e as dificuldades familiares. “Eu te amo com cada pedaço do meu ser. Estou ansiosa para seguirmos na nossa vida lado a lado. […] Nós dois sabíamos que éramos feitos um para o outro. E essa verdade é mais forte que qualquer obstáculo que tentaram nos impor”, declarou.

Polêmica das grandes

A primeira cerimônia de união de Hulk e Camila foi realizada no último dia 3, com a presença de pouquíssimos familiares. Nas redes sociais, os parentes ficaram revoltados com a união do casal e não deixaram de expressar sua indignação com o jogador que casou com a sobrinha da ex-esposa.