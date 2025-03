PERDA

Morre aos 85 anos Heloisa Teixeira, escritora e referência do feminismo no Brasil

A imortal da Academia Brasileira de Letras faleceu nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro, após complicações de uma pneumonia

A escritora, pesquisadora e crítica cultural Heloisa Teixeira morreu nesta sexta-feira (28), aos 85 anos, no Rio de Janeiro. Internada na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea, ela não resistiu às complicações de uma pneumonia e uma insuficiência respiratória aguda. A informação foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição da qual fazia parte desde 2024, quando assumiu a cadeira 30, anteriormente ocupada por Nélida Piñon.>

Nascida em Ribeirão Preto, São Paulo, Heloisa foi uma das intelectuais mais influentes do país, dedicando-se à literatura, ao feminismo e à pesquisa cultural. Durante grande parte da carreira, assinou como Heloisa Buarque de Hollanda, sobrenome do marido falecido há mais de 20 anos. Recentemente, optou por retomar seu nome de solteira como um ato simbólico de reafirmação pessoal e profissional.>

Graduada em Letras Clássicas pela PUC-Rio, Heloisa fez mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela UFRJ e pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Além de professora emérita da Escola de Comunicação da UFRJ, foi diretora da Aeroplano Editora e Consultoria, da Editora UFRJ e do Museu da Imagem e do Som (MIS-RJ). Também comandou programas como Culturama (TVE) e Café com Letra (Rádio MEC), além de documentários como Dr. Alceu e Joaquim Cardozo.>