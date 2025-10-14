Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre D’Angelo, ícone do neo-soul e um dos nomes mais influentes da música moderna, aos 51 anos

Ele travava luta contra um câncer agressivo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:49

D'Angelo
D'Angelo Crédito: Reprodução

O cantor, compositor e multi-instrumentista D’Angelo, pioneiro do neo-soul e dono de uma das vozes mais marcantes das últimas décadas, morreu nesta terça-feira (14), aos 51 anos, após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. A morte foi confirmada pela família em comunicado divulgado à Rolling Stone.

D'Angelo

D'Angelo por Divulgação
D'Angelo por Divulgação
D'Angelo por Divulgação
D'Angelo por Divulgação
D'Angelo por Divulgação
D'Angelo por Divulgação
1 de 6
D'Angelo por Divulgação

“Após uma longa e corajosa batalha contra o câncer, é com o coração partido que anunciamos que Michael D’Angelo Archer, conhecido por seus fãs em todo o mundo como D’Angelo, foi chamado para casa, partindo desta vida hoje, 14 de outubro de 2025”, diz a nota. “Somos eternamente gratos pelo legado de uma música extraordinariamente comovente que ele deixou. Pedimos que respeitem nossa privacidade, mas convidamos todos a celebrarem o dom do canto que ele compartilhou com o mundo.”

Leia mais

Imagem - Garçonete ganha bilhete de loteria como gorjeta e descobre prêmio de R$ 54 milhões; colegas se revoltam

Garçonete ganha bilhete de loteria como gorjeta e descobre prêmio de R$ 54 milhões; colegas se revoltam

Imagem - Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam

Do hábito ao altar: ex-freira e seminarista que sonhava em ser padre deixam a vida religiosa e se casam

Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

Nascido em Richmond, no estado americano da Virgínia, D’Angelo começou a carreira escrevendo músicas para outros artistas, até conquistar o próprio espaço com o álbum Brown Sugar (1995), que redefiniu o R&B dos anos 1990. Parte do lendário coletivo Soulquarians, ao lado de Questlove, Erykah Badu, J Dilla e Q-Tip, D’Angelo foi um dos responsáveis por unir soul, jazz, funk e hip-hop em uma sonoridade única e atemporal.

O sucesso seguiu com Voodoo (2000), considerado uma obra-prima do gênero, e Black Messiah (2014), lançado após um hiato de 14 anos e aclamado por sua força política e espiritual. Todos os três discos chegaram ao Top 10 da Billboard 200, com Voodoo alcançando o primeiro lugar.

Seu maior hit comercial foi “Lady”, mas a faixa “Untitled (How Does It Feel)", e seu clipe icônico, filmado em plano-sequência com o cantor nu diante da câmera, marcou a cultura pop e consolidou sua imagem como um dos artistas mais magnéticos de sua geração.

Artistas de várias gerações prestaram homenagens nas redes sociais. DJ Premier escreveu no X (antigo Twitter): “Uma perda muito triste com a partida de D’Angelo. Tivemos tantos bons momentos. Vou sentir muita falta de você. Durma em paz, D’. Amo você, rei.”

Ao longo da carreira, D’Angelo foi indicado a 14 prêmios Grammy e venceu quatro, incluindo Melhor Álbum de R&B por Voodoo e Black Messiah, além de Melhor Performance Vocal de R&B por “Untitled (How Does It Feel)” e Melhor Canção de R&B por “Really Love”.

Com sua mistura inconfundível de sensualidade, espiritualidade e genialidade musical, D’Angelo deixa um legado que transcende o soul e o R&B. Sua obra segue viva como um farol para novas gerações de artistas e ouvintes que buscam emoção verdadeira na música.

Tags:

D'angelo

Mais recentes

Imagem - Fafy Siqueira revela motivo de término do affair com Chico Anysio

Fafy Siqueira revela motivo de término do affair com Chico Anysio
Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado
Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)