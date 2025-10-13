PERDA

Morre mãe do cantor Saulo Fernandes, Estela, aos 77 anos

Informação foi confirmada em nota da prefeitura de Barreiras (BA) nesta segunda-feira (13)

Elis Freire

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 20:20

Saulo Fernandes e mãe Estela Crédito: Reprodução

Mãe do cantor baiano Saulo Fernandes, a professora Estela Fernandes faleceu aos 77 anos neste domingo (12), em Salvador. A informação foi confirmada em nota da Prefeitura de Barreiras, cidade natal do artista, nesta segunda-feira (13). Não há detalhes sobre a causa da morte e ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.

Natural de Propriá (SE), Estela era professora e cultivou uma relação muito próxima com Barreiras onde lecionou na Escola Presidente Médici e hoje reside grande parte da família Fernandes. Em Salvador, a matriarca leccionou na Escola Estadual Cupertino de Lacerda.

"É com profundo pesar e tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Estela Fernandes de Oliveira, aos 77 anos, ocorrido neste domingo (12), em Salvador. Nascida em Propriá (SE), Estela foi professora, mulher de fé, exemplo de mãe, irmã e avó dedicada, conhecida por sua humildade, generosidade e profundo amor a Deus", informa a nota.

Criada com 13 irmãos, Estela é de uma família de nomes importantes para a cultura e ensino baiano dentre eles a professora Dorinha Fernandes, da Escola Municipal Padre Vieira, o cantor Bosco Fernandes, que já atuou como diretor de Cultura de Barreiras, e o filho Saulo.