Mulher de Everton Ribeiro rouba a cena no Carnaval: 'Entregou tudo'

Marilia Nery chamou a atenção dos seguidores com os figurinos na folia

Esposa de Everton Ribeiro, atual camisa 10 do Bahia, Marilia Nery roubou a cena com seus looks no Carnaval. A influenciadora arrancou elogios dos seguidores com as roupas usadas na folia baiana. Ela esteve durante cinco dias no Camarote Salvador, além de ter curtido a segunda-feira no bloco Vumbora!, puxado por Bell Marques.>