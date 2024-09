SE IRRITOU

Mulher é presa por cortar pênis do marido após ele 'falhar na hora H'

Uma mulher foi presa após cortar o pênis do marido por ele não conseguir ter uma ereção durante a relação sexual. O caso aconteceu na cidade de Cacoal, em Rondônia. Homem recebeu alta nesta quarta-feira (18) e, apesar da gravidade do ferimento, ele não teve o pênis amputado

O caso aconteceu no domingo (15). Os dois teriam passado o dia bebendo e, quando tentaram fazer sexo, o marido ‘falhou’. Irritada, a mulher de 48 anos pegou uma faca tipo peixeira e atingiu o pênis do companheiro, que tem 58 anos.

O homem conseguiu fugir do local, mas foi perseguido por ela pelas ruas do bairro onde moravam. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para uma emergência, onde recebeu atendimento médico. A direção do hospital informou ao G1 que não houve a amputação do membro, mas a situação foi crítica.