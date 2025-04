IMPRESSIONANTE

Mulher pula em cima de jacaré e abre boca com as próprias mãos para salvar cadela: 'Ela é meu bebê'

Mulher e pet ficaram feridas, mas passam bem

Uma mulher impressionou com seu ato de coragem de enfiar a mão na boca de um jacaré para salvar sua cachorrinha de estimação. O caso aconteceu em Tampa, nos Estados Unidos.>

Kim Spencer e sua cadela, Kona, passeavam perto de um lago, nos fundos de casa, quando um jacaré de quase dois metros apareceu subitamente e abocanhou o pet. Sem pensar duas vezes, a tutora pulou no animal selvagem e usou as próprias mãos para abrir a mandíbula do réptil. >