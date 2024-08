MEIO BRASILEIRA

Namorada de Marta abre álbum de fotos nas Olimpíadas e declara: “Brasil tem um lugar especial no meu coração”

As duas jogam no Orlando Pride, dos Estados Unidos

A namorada da jogadora de futebol Marta Silva, a também jogadora Carrie Lawrence, abriu um novo álbum com registros da sua viagem a Paris para acompanhar as Olimpíadas. Através das redes sociais, ela compartilhou uma sequência de fotos vestindo a camisa do Brasil e fez questão de se declarar para o país.