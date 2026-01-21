EVOLUÇÃO

Namorado de Milton Cunha mostra tranformação corporal após fim de antigo relacionamento; veja

Vitor Moraes relembrou importância do autocuidado e de relacionamentos com dependência emocional

Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:26

Namorado de Milton Cunha desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O corretor de imóveis, Vitor Moraes, de 41 anos, surpreendeu ao mostrar sua evolução corporal nas redes sociais após fim de um relacionamento antigo que não o fazia bem. O profissional atualmente namora com o carnavalesco Milton Cunha.

No vídeo, o corretor relatou o quanto aprendeu a cuidar da própria saúde e a se priorizar. O corretor de imóveis tem uma rotina pesada de treino há pelo menos dez anos.

“Eu não estava preocupado com a saúde. Estava apenas preocupado em viver aquele momento, mas a gente sempre precisa tomar cuidado, ter consciência de que o nosso bem-estar, o nosso eu, precisa estar em harmonia. Nunca devemos anular o que achamos importante para outras pessoas”, disse Vitor, ao exibir uma foto de sunga, de 2015, em que não estava na forma que gostaria.

Vitor ressaltou ainda que relacionamentos amorosos também podem se tornar um fator decisivo para a autoestima do parceiro, se referindo a um relacionamento marcado por dependência emocional e explicou que, por isso, deixou de se cuidar.