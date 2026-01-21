Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Namorado de Milton Cunha mostra tranformação corporal após fim de antigo relacionamento; veja

Vitor Moraes relembrou importância do autocuidado e de relacionamentos com dependência emocional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:26

Namorado de Milton Cunha desabafou nas redes sociais
Namorado de Milton Cunha desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O corretor de imóveis, Vitor Moraes, de 41 anos, surpreendeu ao mostrar sua evolução corporal nas redes sociais após fim de um relacionamento antigo que não o fazia bem. O profissional atualmente namora com o carnavalesco Milton Cunha.

No vídeo, o corretor relatou o quanto aprendeu a cuidar da própria saúde e a se priorizar. O corretor de imóveis tem uma rotina pesada de treino há pelo menos dez anos.

Vitor Moraes

Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram
1 de 7
Vitor Moraes por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Fernanda Paes Leme retorna ao Dança e 'manda recado' a Milton Cunha

Fernanda Paes Leme retorna ao Dança e 'manda recado' a Milton Cunha

Imagem - Após assumir novo namorado, Milton Cunha confessa: 'Não quero casar, quero aproveitar a vida'

Após assumir novo namorado, Milton Cunha confessa: 'Não quero casar, quero aproveitar a vida'

Imagem - Saiba quem é o novo namorado de Milton Cunha

Saiba quem é o novo namorado de Milton Cunha

“Eu não estava preocupado com a saúde. Estava apenas preocupado em viver aquele momento, mas a gente sempre precisa tomar cuidado, ter consciência de que o nosso bem-estar, o nosso eu, precisa estar em harmonia. Nunca devemos anular o que achamos importante para outras pessoas”, disse Vitor, ao exibir uma foto de sunga, de 2015, em que não estava na forma que gostaria.

Vitor ressaltou ainda que relacionamentos amorosos também podem se tornar um fator decisivo para a autoestima do parceiro, se referindo a um relacionamento marcado por dependência emocional e explicou que, por isso, deixou de se cuidar.

“Naquele período, eu já estava passando pelo término do meu antigo relacionamento. Quando me olhei no espelho, estava naquela situação e me vi sozinho. Acabei seguindo o que me foi falado. Na época, existia uma dependência emocional, e fui deixando para lá. Isso acontece muitas vezes quando a pessoa com quem você se relaciona tem problemas internos, o que pode dificultar a aceitação de que você esteja bem, se cuidando, tenha outras atividades e interesses”, desabafou o corretor.

Tags:

Relacionamento Milton Cunha

Mais recentes

Imagem - Dinheiro e abundância: milagre financeiro surpreende e virada surpreendente chega para 3 signos nos próximos dias

Dinheiro e abundância: milagre financeiro surpreende e virada surpreendente chega para 3 signos nos próximos dias
Imagem - Zilá fica chocada ao saber que Agrado é filha de Janete em ‘Coração Acelerado’ e revive passado

Zilá fica chocada ao saber que Agrado é filha de Janete em ‘Coração Acelerado’ e revive passado
Imagem - Agrado se emociona com súplica de João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (21 de janeiro)

Agrado se emociona com súplica de João Raul; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (21 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
01

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado
02

Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
04

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia