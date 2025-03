SAÚDE

Não é enxaqueca: saiba qual é a pior dor de cabeça do mundo

Doença não tem cura e traz diversos sintomas além da dor

Imagine sentir uma dor de cabeça tão intensa, que seus olhos começam a lacrimejar, suas pálpebras caem e o nariz entope. Parece um pesadelo, mas é exatamente o que acontece com pessoas que sofrem de cefaleia em salvas, considerada como o pior tipo de dor de cabeça do mundo.>

A cefaleia em salvas é uma condição marcada por uma dor de cabeça intensa, normalmente localizada de um lado da cabeça, ao redor do olho. Essa dor vem acompanhada de sintomas como lacrimejamento, queda da pálpebra e congestão nasal, todos no mesmo lado da face. Considerada uma das dores mais severas que uma pessoa pode experimentar, a cefaleia em salvas provoca sofrimento significativo. As informações são da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) e da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC). >

A doença, segundo a SBC, não é tão comum: afeta de 0,1% a 0,4% da população, sendo cerca de 300 mil casos no Brasil. A causa exata da cefaleia em salvas ainda não foi identificada, mas a ciência já desvendou que a doença está relacionada a alterações em uma área do cérebro que regula o ciclo biológico do sono. A razão dessas alterações, no entanto, ainda são um mistério. >