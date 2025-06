NEGOCIAÇÕES

Negocie melhor: o segredo da regra dos 3 segundos, provada pela ciência

Tecnica simples ajuda a transmitir confiança e empatia, gerando mais autoridade

Esta regra simples, com comprovação científica, não se limita ao universo corporativo. Ela é igualmente útil em casa, com filhos ou parceiros, e no condomínio. No ambiente profissional, auxilia ao apresentar ideias e explicar mudanças a colegas.>