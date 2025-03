SAÚDE

Nem suco, nem vinho: descubra qual bebida aumenta o açúcar no sangue

Mesmo sem ser doce, a cerveja contém carboidratos que afetam os níveis de açúcar no sangue

Embora a cerveja seja frequentemente associada a uma bebida amarga e sem açúcar, ela pode ser uma fonte significativa de aumento no nível de glicose no sangue. Especialistas explicam que, apesar da falta de doçura, a bebida contém carboidratos simples, provenientes do malte e da cevada, que são rapidamente convertidos em glicose pelo organismo. >