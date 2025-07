DEBOCHADO

Neymar reage com ironia a comentário sobre filhas Mavie e Helena: 'Vão ter que fazer força'

Jogador respondeu mulher que falou sobre as meninas

Neymar movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (7) após responder um comentário inusitado sobre suas filhas Mavie e Helena. A interação aconteceu em uma publicação que mostrava o jogador com as duas crianças no colo. Uma internauta escreveu: “Eu quero tanto que elas sejam bem amigas, unidas e que gastem todo o dinheiro do Neymar”.>

Mavie é filha de Neymar com Bruna Biancardi, enquanto Helena é fruto do relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly. O atleta se tornou pai pela quarta vez no último fim de semana, com o nascimento de Mel, também filha de Bruna.>