Padre influencer sofre grave acidente em visita ao Cristo Redentor

O padre Omar sofreu fraturas em oito costelas, além de contusões no pulmão

O padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor do Corcovado e pároco da Paróquia São José da Lagoa, sofreu um acidente de trânsito no último sábado (5/7) durante uma viagem para a Venezuela. >