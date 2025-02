DESABAFO

Nicolas Prattes relata 'pesadelo' ao descobrir doença do pai durante gravações de novela

Ator foi duramente criticado nos bastidores da Globo após postagens em redes sociais

Criticado nos bastidores da Globo após uma publicação em suas redes sociais, Nicolas Prattes revelou que viveu um verdadeiro pesadelo durante as gravações da novela Mania de Você. Ele estava no set de filmagem quando descobriu que o pai, Felipe Pires, foi internado inesperadamente.>

De acordo com o ator, ele enfrentou essa barra sozinho durante as gravações. "O que ninguém sabe. No meio de uma das gravações da novela eu recebi uma ligação. 'Seu pai está no hospital e não sai daqui hoje, bom você vir aqui'. Continuo a gravação sem falar nada pra ninguém. Sigo firme até o fim, era um dia de gravação com barco pegando fogo, fugas, bem complexo", começou ele em um texto em seu Instagram oficial. >