VIDEOGAME

Nintendo Switch 2 tem data para ser lançado no Brasil

Além da data de lançamento do modelo, a Nintendo revelou o preço sugerido para o novo console

A Nintendo finalmente revelou os detalhes oficiais do lançamento do Switch 2 no Brasil. O novo console da gigante japonesa chega ao país no dia 5 de junho, acompanhando a data de estreia global, e terá preço sugerido de R$ 4.500 no modelo padrão.>