Noiva de ex-chefão da CBF que é 51 anos mais velho, Clara Brasil responde como lida com haters

Atriz e apresentadora também falou sobre arrependimentos

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de junho de 2025 às 09:22

Marco Polo Del Nero e Clara Brasil Crédito: Reprodução/Instagram

Clara Brasil usou os Stories do Instagram, na noite de quinta-feira (12), para responder perguntas dos seguidores. Uma pessoa perguntou para a atriz e apresentadora sobre como ela lida com os haters. Clara, vale lembrar, está noiva de Marco Polo Del Nero, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que é 51 anos mais velho.>

"Críticas bem intencionadas sempre me ensinam e as que vêm pra somar eu escuto. As críticas que vêm para machucar, eu me silencio, nem tudo merece resposta", falou Clara, que ainda respondeu qual é seu maior arrependimento na vida.

"Às vezes me arrependo de ter deixado oportunidades passarem, mas aí lembro de uma frase que vi: 'um pequeno bater de asas de uma borboleta pode gerar um tufão do outro lado do mundo'. Ou seja, pequenas ações podem causar uma grande mudança no futuro. Talvez, se tivesse feito algo lá atrás, talvez não estivesse aqui, ou pior ou melhor, nunca saberemos", escreveu.>

Outra pessoa perguntou qual o tipo de homem que as mulheres dão mais valor. "Depende muito, mas muitas mulheres valorizam homens que as tratam com respeito, homens que têm atitude, que entram na vida para somar. Cada mulher tem seu tipo, mas caráter, gentileza, cuidado e respeito nunca saem de moda", disse Clara.>

Apresentadora do programa Miados&Latidos, ela é discreta com relação ao romance com Del Nero. No Instagram, onde acumula 448 mil seguidores, Clara costuma a publicar vídeos com dancinhas e ensinar receitas fit, além de mostrar seu estilo de vida, com viagens, rotina de exercícios e cuidados com o rosto e corpo.>

A atriz já usou as redes sociais para rebater as críticas que recebe pelo namoro com Del Nero por conta da diferença de idade do casal. "Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo", assegurou a artista, em 2022.>

Clara Brasil responde seguidores no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

