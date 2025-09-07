Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nome mais longo do Brasil com 32 letras desafia cadastros e tem significado misterioso

Apelido virou saída para conviver com nome que desafia cadastros

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 07:30

Além de cumprido, a pronúncia do nome é quase impossível de ser feita
Além de cumprido, a pronúncia do nome é quase impossível de ser feita Crédito: Freepik

No Rio Grande do Norte, um homem carrega o nome mais longo do Brasil. Charlingtonglaevionbeecheknavare dos Anjos Mendonça soma 32 letras no primeiro registro e já enfrentou situações curiosas por conta dessa herança.

Conhecido como “Chacha”, o potiguar revelou em entrevista à Record TV que até ele mesmo tem dificuldade em soletrar todas as letras sem errar. Para amigos e vizinhos, o apelido foi a saída para facilitar a convivência.

Filhos de famosos ganham nomes inusitados

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução
Mariana Rios fez vídeo para o filho sobre o nome dele: 'Palo' por Reprodução / Instagram
Mariana Rios e Juca Diniz por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann mostra ultrassom da filha Zuza por Reprodução / Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
O pequeno Rás, filho de MC Daniel e Lorena Maria, nasceu em 18 de fevereiro por Reprodução/Instagram
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna nasceu em Miami nos EUA por Reproduçãoi/Instagram
Iza e Nala em Praia do Forte por Reprodução / Redes Sociais
Yuri e sua filha Nala por Reprodução
Karina Barbieri e Seu Jorge batizaram o filho como Samba Jorge por Reprodução/Instagram
Duda Nagle, Zoe e Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Letícia Colin e o filho, Uri por Reprodução/Instagram
Mayana Moura com o filho, Lestat, e o marido, Louis Harang por Reprodução/Instagram
Maurício Mattar tem uma filha chamada Ilha, que é fruto do seu relacionamento com a modelo Shay Dufau por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri por Reprodução

Quando se apresenta em entrevistas de emprego, Chacha desperta sorrisos nos recrutadores. Em sua cidade, a fama pelo registro curioso já é tão grande que todos sabem quem é o encanador.

Leia mais

Imagem - Nome considerado mais bonito do mundo é usado por muitas brasileiras; descubra qual é

Nome considerado mais bonito do mundo é usado por muitas brasileiras; descubra qual é

Imagem - Seu nome é comum? IBGE lança lista dos 20 nomes mais populares do Brasil

Seu nome é comum? IBGE lança lista dos 20 nomes mais populares do Brasil

Imagem - Digite seu sobrenome e veja onde seus antepassados viveram com esse site gratuito

Digite seu sobrenome e veja onde seus antepassados viveram com esse site gratuito

Origem da identidade

Apesar da repercussão, nem o próprio Chacha sabe explicar de onde surgiu a inspiração. A escolha foi do pai, que nunca contou o motivo. O potiguar acredita que o registro possa ter sido inspirado em nomes de personalidades como Che Guevara e Juscelino Kubitschek.

Hoje casado e pai de duas meninas, Chacha garante que nunca sofreu bullying na infância, apesar do nome incomum. Ele afirma que a maior preocupação da vida não é a pronúncia, mas a dificuldade em encontrar emprego fixo na área de encanamento.

O apelido ajudou a transformar o que poderia ser motivo de vergonha em uma curiosidade simpática. Em Macau, ele já virou “celebridade local” por conta da identidade quase impronunciável.

Burocracia e confusão

A vida com um nome extenso, porém, nem sempre é leve. O encanador industrial lembra que precisou viajar até Recife para resolver um problema na Receita Federal. O sistema não aceitava tantos caracteres e foi necessário adaptar os cadastros.

Muitos cartões de documento simplesmente não comportam as 32 letras do primeiro nome, obrigando-o a usar versões abreviadas.

O que diz a lei brasileira

No Brasil, não existe lista oficial de nomes proibidos. O artigo 55 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) apenas impede registros que possam expor a criança ao ridículo ou causar constrangimento.

Quando há impasse, a Justiça é quem dá a palavra final. Nomes ofensivos ou com palavrões são barrados, mas casos apenas diferentes, como o de Chacha, costumam ser aceitos sem maiores questionamentos.

Outros nomes curiosos já registrados

Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, dezenas de nomes inusitados já foram registrados no país. Entre eles estão “Aeronauta Barata”, “Maria-você-me-mata”, “Rocambole Simionato” e “Remédio Amargo”.

Esses casos mostram que, apesar de a lei impor restrições, a criatividade dos pais ainda surpreende em cartórios de norte a sul do Brasil.

Mais recentes

Imagem - Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas

Por que Ana Maria Braga saiu do ar? Tati Machado assume 'Mais Você' por três semanas
Imagem - Silva é criticado após atacar Serginho Groisman e artistas em show: 'Fez carreira cantando cover'

Silva é criticado após atacar Serginho Groisman e artistas em show: 'Fez carreira cantando cover'
Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação

MAIS LIDAS

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
01

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas
02

Coelba abre 135 vagas para curso gratuito de eletricistas em três cidades baianas

Imagem - Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil
03

Concurso do Core tem 800 vagas e salários de até R$ 8 mil

Imagem - Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação
04

Globo muda horário de 'Vale Tudo' por causa de jogo da Seleção; veja como fica a programação