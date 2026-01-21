Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O amor profundo finalmente encontra espaço hoje (21 de janeiro) e 3 signos vivem conexões que não pedem explicação

O coração baixa a guarda e o amor deixa de ser um medo para se tornar uma experiência compartilhada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 07:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje marca o início de uma fase mais doce e verdadeira no amor para alguns signos. As relações se tornam menos defensivas e mais abertas, criando espaço para vínculos profundos, segurança emocional e trocas sinceras. O amor não exige explicações agora, ele simplesmente acontece quando existe presença e entrega. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - A tensão diminui e os signos sentem que o dia de hoje (21 de janeiro) abre espaço para decisões mais leves, certeiras e libertadoras

A tensão diminui e os signos sentem que o dia de hoje (21 de janeiro) abre espaço para decisões mais leves, certeiras e libertadoras

Imagem - 4 signos que vinham se sentindo travados finalmente veem tudo mudar depois desta terça-feira (20 de janeiro)

4 signos que vinham se sentindo travados finalmente veem tudo mudar depois desta terça-feira (20 de janeiro)

Câncer: O amor flui com mais leveza hoje. Você deixa de questionar seus próprios sentimentos e passa a aceitá-los como válidos. A sensação de segurança se torna a base da atração, e alguém responde à sua sinceridade de forma acolhedora. Um gesto, um olhar ou um silêncio compartilhado fortalecem esse vínculo.

Dica cósmica: Quando você se sente seguro, o amor cria raízes mais fortes.

Filmes para o signo de Câncer

Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução
De Repente 30 – Nostalgia, doçura e afeto por Reprodução
Cartas para Julieta – Passado, amor e conexões emocionais por Reprodução
Toy Story – Afeto, pertencimento e amizade verdadeira. Conforto emocional puro por Reprodução
Divertida Mente – Emoções com sensibilidade, mas também leveza e esperança por Reprodução
Questão de Tempo – Amor, família e valor dos pequenos momentos por Reprodução
Encantada – Doçura, romance e final feliz sem peso por Reprodução
Simplesmente Acontece – Amor que amadurece com o tempo por Reprodução
Minha Mãe é uma Peça – Humor afetivo, família e coração por Reprodução
P.S. Eu Te Amo – Afeto, lembranças e recomeços com carinho por Reprodução
1 de 10
Diário de uma Paixão – Amor que resiste ao tempo e à memória por Reprodução

Libra: Você percebe que o que sustenta uma relação vai muito além da aparência. Hoje, o amor cresce quando você se permite sentir e compreender o outro com empatia real. Existe abertura para conversas profundas e trocas honestas, criando uma conexão mais verdadeira e satisfatória.

Dica cósmica: Presença emocional vale mais do que qualquer imagem perfeita.

Filmes para o signo de Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
1 de 10
La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Capricórnio: Você se surpreende ao baixar a guarda e expressar sentimentos que costuma manter sob controle. Ao fazer isso, recebe uma resposta que muda sua visão sobre intimidade. O amor chega quando você se permite ser autêntico, sem o peso da postura rígida.

Dica cósmica: Vulnerabilidade também é uma forma de força.

Filmes para o signo de Capricórnio

O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução
Jobs – Construção e visão de longo prazo por Reprodução
Um Senhor Estagiário – Carreira e maturidade por Reprodução
Whiplash – Exigência extrema por Reprodução
O Discurso do Rei – Superação com disciplina por Reprodução
Lincoln – Responsabilidade histórica por Reprodução
Rede de Intrigas – Ambição e bastidores por Reprodução
A Grande Aposta – Estratégia e frieza por Reprodução
O Homem que Mudou o Jogo – Persistência estratégica por Reprodução
Casa Gucci - Ambição e poder por Reprodução
1 de 10
O Poderoso Chefão – Estrutura, poder e estratégia por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos

Câmera deixada em trilha flagra animal raro que cientistas não viam há anos
Imagem - Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'

Filha de Kelly Key desabafa após rumores de gravidez: 'Vivem colocando um bebê na minha barriga'
Imagem - O legume que muita gente tira do prato e faz cara feia pode esconder um benefício importante para o intestino

O legume que muita gente tira do prato e faz cara feia pode esconder um benefício importante para o intestino

MAIS LIDAS

Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
01

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs