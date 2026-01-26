HISTÓRIA

O gesto de mostrar o 'dedo do meio' para tentar ofender tem mais de 2 mil anos e história curiosa

O sinal ofensivo atravessou mais de dois mil anos sem perder significado

Agência Correio

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17:00

Um gesto antigo que ainda provoca reações imediatas Crédito: RDNE Stock project/Pexels

Poucos sinais corporais são tão diretos quanto o dedo do meio. Em qualquer contexto, ele costuma gerar impacto imediato, seja como afronta, protesto ou desabafo silencioso. A explicação está em sua longa trajetória histórica.

Muito antes de aparecer em ambientes modernos, o gesto já era usado como ferramenta de desprezo. Registros antigos mostram que sua função ofensiva foi construída ao longo de séculos.

Mesmo com mudanças culturais, o dedo do meio permaneceu relevante. Ele se adaptou a novos cenários, mas continuou sendo um símbolo claro de reprovação.

Dedo do meio 1 de 5

Raízes antigas de uma provocação

Na Atenas do século 4 a.C., o dedo do meio já servia como insulto público. O filósofo Diógenes utilizou o gesto para demonstrar sua aversão ao orador Demóstenes, figura influente da época.

O episódio foi registrado por historiadores como exemplo de menosprezo explícito. O gesto dispensava explicações, pois seu significado era amplamente compreendido.

Segundo o antropólogo Desmond Morris, em entrevista à BBC, a força do sinal está no simbolismo sexual. A configuração da mão faz referência direta ao falo, o que torna o insulto primitivo e eficaz.

Circulação do gesto pelo mundo antigo

Os romanos adotaram o dedo do meio como sinal ofensivo e lhe deram nome. O digitus impudicus aparece em textos literários e relatos históricos como expressão de afronta.

O poeta Marcial explorou o gesto em seus versos no século 1º d.C., enquanto Tácito descreveu seu uso por povos germânicos contra soldados do Império Romano.

Com o passar dos séculos, o gesto ganhou variações regionais. Na França, a banana se popularizou. No Reino Unido, o “V” invertido assumiu função semelhante.

Por que ele ainda comunica tanto

Registros do século 19 mostram que o dedo do meio já fazia parte da cultura popular. Em 1886, uma fotografia esportiva revela o gesto sendo usado como provocação entre times rivais.

Desmond Morris aponta que comportamentos parecidos existem no reino animal. Para ele, algumas espécies usam exibições corporais para intimidar, o que ajuda a explicar a universalidade do gesto.