ASTROLOGIA

O guia da virada astral para os signos que buscam novos começos até maio

Na contagem regressiva para a Lua Cheia, signos sentem que decisões importantes estão amadurecendo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Você sente que algo grande está prestes a acontecer? Não é apenas impressão sua. A quarta-feira, 29 de abril, funcionou como um catalisador de energias, preparando o terreno para a Lua Cheia que chega no dia 1º de maio. Para quem pertence aos signos de Ar e para os leoninos, o dia marca uma virada poderosa. Aqueles projetos ou sentimentos que estavam em "banho-maria" ganham uma aceleração súbita, exigindo maturidade e clareza para não perder o timing.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

A virada para Libra e Gêmeos acontece no campo das decisões práticas. O que antes parecia confuso agora ganha contornos nítidos, permitindo que você escolha o caminho com a segurança de um mestre. No trabalho ou na vida pessoal, o universo está testando sua capacidade de agir com diplomacia enquanto mantém o foco no que realmente importa. Não tenha medo de mudar a rota se perceber que o destino final é muito mais promissor do que você imaginava.



Aquário e Leão sentem essa mudança através das conexões. Pessoas influentes podem cruzar o seu caminho ou antigas parcerias podem ser revitalizadas com uma proposta inovadora. O segredo da virada hoje é não resistir ao novo. Quando você solta o controle e confia no fluxo da Lua Crescente, as coisas começam a se encaixar com uma facilidade que beira o mágico. É um momento de dizer "sim" para as oportunidades que testam sua capacidade de crescer.

