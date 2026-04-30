O guia da virada astral para os signos que buscam novos começos até maio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de abril de 2026 às 09:00
Você sente que algo grande está prestes a acontecer? Não é apenas impressão sua. A quarta-feira, 29 de abril, funcionou como um catalisador de energias, preparando o terreno para a Lua Cheia que chega no dia 1º de maio. Para quem pertence aos signos de Ar e para os leoninos, o dia marca uma virada poderosa. Aqueles projetos ou sentimentos que estavam em "banho-maria" ganham uma aceleração súbita, exigindo maturidade e clareza para não perder o timing.
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
A virada para Libra e Gêmeos acontece no campo das decisões práticas. O que antes parecia confuso agora ganha contornos nítidos, permitindo que você escolha o caminho com a segurança de um mestre. No trabalho ou na vida pessoal, o universo está testando sua capacidade de agir com diplomacia enquanto mantém o foco no que realmente importa. Não tenha medo de mudar a rota se perceber que o destino final é muito mais promissor do que você imaginava.
Aquário e Leão sentem essa mudança através das conexões. Pessoas influentes podem cruzar o seu caminho ou antigas parcerias podem ser revitalizadas com uma proposta inovadora. O segredo da virada hoje é não resistir ao novo. Quando você solta o controle e confia no fluxo da Lua Crescente, as coisas começam a se encaixar com uma facilidade que beira o mágico. É um momento de dizer "sim" para as oportunidades que testam sua capacidade de crescer.
Fique atento: o dia pede que você finalize pendências e fortaleça suas intenções. O alívio e as respostas que você buscou durante todo o mês de abril começam a se materializar hoje. Use a energia de Libra para ajustar o que for necessário e entre no mês de maio com a casa limpa e o coração pronto para a avalanche de boas notícias que a Lua Cheia promete trazer.