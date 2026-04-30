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O que a Lua em Libra reserva para o coração desses 4 signos até o final de abril

A harmonia da Lua Crescente em Libra favorece reconciliações e traz clareza para decisões afetivas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 01:01

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor está no ar, mas não de qualquer jeito: ele vem com um desejo profundo de equilíbrio e sintonia. Na quarta-feira (29), a Lua em Libra mexeu com as estruturas do coração e favoreceu aqueles que buscam curar distâncias ou simplesmente dar um novo passo na relação. Para Libra, Aquário e Leão, o céu aponta para uma fase de expansão afetiva, onde o diálogo sincero será a chave para abrir portas que estavam trancadas pela rotina ou pelo orgulho.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Librianos vivem um momento excelente, com o charme natural potencializado pela Lua. Se você sentia que a harmonia estava fazendo falta, hoje é o dia de reconectar e atrair quem você deseja com facilidade. Já para os aquarianos, universo traz a possibilidade de reencontros ou conversas profundas que colocam os pingos nos is. Aquela mensagem que você estava ensaiando para enviar pode ser o gatilho para uma reconciliação inesperada ou o início de algo muito maior.

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Leão também entra nessa onda de boas vibrações, vendo novas amizades se transformarem em conexões especiais. O clima é de abertura: o universo pede que você saia da defensiva e se permita viver a sintonia do momento. Para os solteiros, um encontro casual pode ter um "tempero" de destino, enquanto os comprometidos encontram na diplomacia a ferramenta perfeita para renovar os votos de cumplicidade.

Não ignore os sinais que o seu coração enviar hoje. A fase crescente é sobre construção, então tudo o que você nutrir agora no campo dos relacionamentos crescerá com força até a Lua Cheia. Se houve mágoas no passado, use a energia de Libra para perdoar e seguir em frente. A sorte no amor está ao seu lado, basta você estar disposto a abrir a guarda e deixar a harmonia entrar.

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