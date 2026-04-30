ASTROLOGIA

O que a Lua em Libra reserva para o coração desses 4 signos até o final de abril

A harmonia da Lua Crescente em Libra favorece reconciliações e traz clareza para decisões afetivas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 01:01

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O amor está no ar, mas não de qualquer jeito: ele vem com um desejo profundo de equilíbrio e sintonia. Na quarta-feira (29), a Lua em Libra mexeu com as estruturas do coração e favoreceu aqueles que buscam curar distâncias ou simplesmente dar um novo passo na relação. Para Libra, Aquário e Leão, o céu aponta para uma fase de expansão afetiva, onde o diálogo sincero será a chave para abrir portas que estavam trancadas pela rotina ou pelo orgulho.



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Librianos vivem um momento excelente, com o charme natural potencializado pela Lua. Se você sentia que a harmonia estava fazendo falta, hoje é o dia de reconectar e atrair quem você deseja com facilidade. Já para os aquarianos, universo traz a possibilidade de reencontros ou conversas profundas que colocam os pingos nos is. Aquela mensagem que você estava ensaiando para enviar pode ser o gatilho para uma reconciliação inesperada ou o início de algo muito maior.



Leão também entra nessa onda de boas vibrações, vendo novas amizades se transformarem em conexões especiais. O clima é de abertura: o universo pede que você saia da defensiva e se permita viver a sintonia do momento. Para os solteiros, um encontro casual pode ter um "tempero" de destino, enquanto os comprometidos encontram na diplomacia a ferramenta perfeita para renovar os votos de cumplicidade.