FRUSTRAÇÃO

O que Demi Moore sussurrou ao perder o Oscar de Melhor Atriz; descubra

Após perder o prêmio de Melhor Atriz para Mikey Madison, Demi Moore teria feito um comentário frustrado, revelam especialistas

Após perder o Oscar de Melhor Atriz para Mikey Madison, de Anora, Demi Moore teve uma reação que não passou despercebida pelos telespectadores. O incidente, registrado pelas câmeras durante a cerimônia, ganhou ainda mais atenção nas redes sociais, com usuários especulando sobre as palavras da atriz, que estavam difíceis de ser ouvidas no momento. >