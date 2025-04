INTERNACIONAL

Olivia Rodrigo ignora show no Brasil e irrita fãs: 'Primeiro estádio foi Curitiba, amor'

Ao comemorar apresentação no México, cantora desconsiderou passagem por estádio brasileiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2025 às 15:06

Olivia Rodrigo ignora show no Brasil e irrita fãs: 'Primeiro estádio foi Curitiba, amor' Crédito: Divulgação

Uma postagem recente de Olivia Rodrigo nas redes sociais acabou causando confusão com o público brasileiro. Ao celebrar seu show na Cidade do México, realizado no dia 2 de abril, a cantora se referiu à apresentação como seu “primeiro show em estádio”. No entanto, fãs brasileiros logo lembraram que a artista havia se apresentado poucos dias antes no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Brasil.>

A declaração caiu como uma gafe entre os seguidores, já que o show na capital paranaense aconteceu em 26 de março, reuniu mais de 40 mil pessoas e foi realizado em um estádio de futebol tradicional, frequentemente usado para grandes eventos. O trecho da publicação que causou desconforto foi: “Cidade do México! Meu primeiro estádio e meu primeiro balão de ar quente. Uma das minhas semanas favoritas. Muito obrigado”, escreveu Olivia, com direito a emojis de coração.>

Nos comentários, a resposta dos brasileiros veio com bom humor, mas também com certa frustração. “Amore? Você fez show em estádio no Brasil dias atrás”, escreveu um perfil. “Amiga, seu first stadium foi Curitiba”, comentou outro. “Vou ter que defender Curitiba agora, olha o que você me faz!”, brincou um terceiro. A legenda original virou motivo de piada, com vários comentários irônicos marcando presença e todos em português.>

Diante da repercussão, uma das dançarinas da cantora tentou justificar a situação. Segundo ela, a equipe técnica não considerou o Couto Pereira como um “estádio tradicional”, por conta do formato do evento e da estrutura montada. Ainda assim, fez questão de afirmar que os shows no Brasil foram inesquecíveis para a equipe. “Aqueles shows significaram o mundo para ela. Ela ama vocês demais”, garantiu.>

A turnê de Olivia Rodrigo na América Latina faz parte da divulgação de seu segundo álbum, Guts (2023), e inclui paradas no Chile, Argentina, Colômbia, Brasil e México. No país, além do show em Curitiba, a artista também foi uma das atrações do Lollapalooza Brasil, em São Paulo.>