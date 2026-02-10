ASTROLOGIA

Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir de hoje (10 de fevereiro); saiba como se preparar

Signos entram em fase de conclusão de etapas importantes para abrir espaço para promoções e novos projetos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:11

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

No trabalho, a ordem do dia não é iniciar grandes empreitadas, mas sim dar o acabamento de mestre no que já está em andamento. Para os Arianos, é o momento ideal para liquidar burocracias e revisar documentos que estavam travados. Sabe aquela pendência de comércio exterior ou aquela tese de estudos? Finalize agora e sinta o peso saindo dos ombros.



Os Piscianos vivem um ápice na carreira, mas com um aviso: é hora de colher os louros e se preparar para descansar. Não tente abraçar o mundo hoje; conclua sua etapa e deixe que os resultados falem por você. Já para Leão, a criatividade deve ser usada para polir projetos artísticos e autorais, deixando-os impecáveis para o momento do lançamento oficial.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

A eficiência hoje vem da eliminação do supérfluo. Se você trabalha com gestão, olhe para os seus processos e corte o que é perda de tempo. A Lua Minguante favorece quem sabe "enxugar" a estrutura para ganhar agilidade lá na frente. O reconhecimento virá para quem demonstra maturidade e visão de longo prazo.

