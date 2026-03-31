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Ouro flutuante: por que o vômito de baleias cachalotes vale tanto?

Substância rara encontrada no oceano pode valer milhões e é usada na perfumaria de luxo

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:33

Apesar da aparência simples, o âmbar gris pode valer uma verdadeira fortuna
Apesar da aparência simples, o âmbar gris pode valer uma verdadeira fortuna Crédito: Freepik

Já imaginou encontrar algo no meio do mar que pode mudar sua vida financeira? Parece história de filme, mas isso já aconteceu de verdade. Um pescador na Tailândia, por exemplo, achou cerca de 30 quilos de uma substância super rara e acabou diante de uma verdadeira fortuna em 2021.

Esse material curioso é o âmbar gris. O nome pode soar estranho e até meio nojento, já que muita gente chama de “vômito de baleia”. Mas acredite, ele está entre os itens mais valiosos do mundo da perfumaria.

Agora vem a pergunta que não quer calar: o que faz esse negócio valer tanto dinheiro? A resposta mistura ciência, raridade e uma boa dose de história.

Baleia

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Grande valor no mercado

O âmbar gris é produzido dentro do corpo do cachalote, um dos maiores mamíferos marinhos do planeta. Apesar de parecer estranho, ele tem uma função importante: proteger o sistema digestivo do animal.

Depois de um tempo, essa substância é eliminada e começa a boiar pelo oceano. É aí que entra a sorte. Quem encontra pode estar literalmente diante de um tesouro.

E não é exagero. Dependendo da qualidade, o valor pode chegar a cerca de US$ 25 por grama. Ou seja, um pedaço pequeno já pode valer muito dinheiro. Não à toa, ganhou o apelido de “ouro flutuante”.

Item de luxo na perfumaria

Aqui vai um detalhe curioso: quando sai do animal, o cheiro do âmbar gris é bem desagradável. Algo próximo de fezes.

Mas com o tempo, exposto ao sol e ao ar do mar, ele passa por uma transformação. O odor muda completamente e vira algo doce, sofisticado e até elegante.

É justamente por isso que ele virou queridinho da perfumaria de luxo. O material ajuda a fixar o perfume na pele por mais tempo, deixando a fragrância mais duradoura. Inclusive, perfumes famosos já usaram esse ingrediente em suas fórmulas ao longo da história.

Lendas, crenças e curiosidade

Nem sempre as pessoas souberam de onde vinha o âmbar gris. Antigamente, ele era cercado de mistérios e até histórias fantasiosas. Teve gente que acreditava que era algo mágico, usado em rituais ligados ao mar. Em algumas culturas, era visto como afrodisíaco ou até remédio.

Na China antiga, existia até a teoria de que o material era produzido por dragões escondidos em ilhas distantes. Dá para imaginar o nível de curiosidade, né? Mesmo com toda essa fama, o comércio do âmbar gris é controlado em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é proibido desde a década de 1970.

E é exatamente isso que mantém o âmbar gris tão valioso até hoje. Raro, cheio de história e com uma função única, ele segue sendo um dos itens mais curiosos e caros que o oceano pode oferecer.

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