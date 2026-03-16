NOVELA DAS SETE

Palhares se apaixona e homenageia Janete na rádio; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (16 de março)

Nova paixão toma conta dos próximos capítulos da novela das sete

Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:43

Resumo de 'Coração Acelerado' tem chantagem e revelação do passado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (16) de “Coração Acelerado”, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) vê quando Janete (Leticia Spiller) beija Palhares (Gabriel Godoy). Palhares homenageia Janete na rádio.

Cinara (Ramille) tenta alertar Zilá (Leandra Leal) sobre Marcela (Isabelle Nassar), pede para ser seu braço direito. Eduarda (Gabz) tenta convencer Agrado (Isadora Cruz) a contar para João Raul (Filipe Bragança) seus sentimentos por Agrado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Naiane (Isabelle Drummond) encontra Eduarda na casa de João. Durante a discussão, Eduarda acaba revelando a Naiane que Agrado é Diana.