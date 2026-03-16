Palhares se apaixona e homenageia Janete na rádio; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (16 de março)

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Felipe Sena
Publicado em 16 de março de 2026 às 19:43
No capítulo desta segunda-feira (16) de “Coração Acelerado”, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) vê quando Janete (Leticia Spiller) beija Palhares (Gabriel Godoy). Palhares homenageia Janete na rádio.
Cinara (Ramille) tenta alertar Zilá (Leandra Leal) sobre Marcela (Isabelle Nassar), pede para ser seu braço direito. Eduarda (Gabz) tenta convencer Agrado (Isadora Cruz) a contar para João Raul (Filipe Bragança) seus sentimentos por Agrado.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Naiane (Isabelle Drummond) encontra Eduarda na casa de João. Durante a discussão, Eduarda acaba revelando a Naiane que Agrado é Diana.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.