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Palhares se apaixona e homenageia Janete na rádio; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda (16 de março)

Nova paixão toma conta dos próximos capítulos da novela das sete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:43

Resumo de 'Coração Acelerado' tem chantagem e revelação do passado
Resumo de 'Coração Acelerado' tem chantagem e revelação do passado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (16) de “Coração Acelerado”, Alaorzinho (Daniel de Oliveira) vê quando Janete (Leticia Spiller) beija Palhares (Gabriel Godoy). Palhares homenageia Janete na rádio.

Cinara (Ramille) tenta alertar Zilá (Leandra Leal) sobre Marcela (Isabelle Nassar), pede para ser seu braço direito. Eduarda (Gabz) tenta convencer Agrado (Isadora Cruz) a contar para João Raul (Filipe Bragança) seus sentimentos por Agrado.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

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Naiane (Isabelle Drummond) encontra Eduarda na casa de João. Durante a discussão, Eduarda acaba revelando a Naiane que Agrado é Diana.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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