Paolla Oliveira é criticada após receber buquês de flores sem autorização: ‘Foi ela pra chamar atenção do ex’

Vários internautas fizeram críticas após a invasão de privacidade que a atriz sofreu

Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 19:20

Paolla Oliveira teve privacidade invadida Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz Paolla Oliveira teve sua privacidade invadida após receber dezenas de buquês de flores em seu endereço, sem autorização e sem saber quem de fato se trata o destinatário. A artista chegou a denunciar o caso à justiça como invasão de privacidade.

No entanto, internautas criticaram a postura da atriz. “Fresca, forçando descontentamento”, afirmou uma pessoa. “Mandou para ela mesma! agora fica de coitada!”, escreveu outra.

“Já está ficando mimizenta, vamos próxima”, comentou outra pessoa com vários emojis de risos. “Será que foi ela pra chamar atenção do ex?”, perguntou outra pessoa.

Paolla recebeu um caminhão de flores após um admirador secreto descobrir seu endereço e enviar o presente para sua casa, acompanhado de um “manual” dizendo como ela deveria organizar os arranjos.

Em meio a polêmica do episódio, a atriz aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre os limites do afeto e o estigma enfrentado por mulheres solteiras, e afirmou que a solteirice não é um motivo para receber presentes indesejados.

Paolla, que recentemente terminou o relacionamento com o cantor Diogo Nogueira, demonstrou preocupação com a facilidade com que seus dados privados foram acessados. De acordo com a atriz, o gesto não foi uma tentativa de galanteio, mas uma violação de seu espaço pessoal.